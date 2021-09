Zu wenig Abstand bei der Fahrradtour

Zwei Personen verletzen sich bei Stürzen in Vlotho

Vlotho

Bei Stürzen sind am Montag in Vlotho eine 25-jährige Pedelecfahrerin und ein 28-jähriger Fahrradfahrer verletzt worden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf notwendige Vorsichtsmaßnahmen bei Radtouren hin.