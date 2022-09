Zu wenig Gefängnisärzte in NRW

In allen 35 Haftanstalten soll bis Ende 2023 Telemedizin angeboten werden

Detmold

Händeringend werden Ärzte gesucht – in ländlich gelegenen Praxen, aber auch hinter Gittern. Wo Mediziner Mangelware sind, ruhen Hoffnungen auf der Telemedizin: Auch im Justizvollzug ist die Videosprechstunde seit 2020 Alltag. In NRW bieten 19 Gefängnisse solch ein Angebot an, im kommenden Jahr sollen die übrigen 16 Haftanstalten folgen.

Von Erol Kamisli