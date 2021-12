Zu wenig Mülleimer für den Hundekot

Wohin mit dem Hundekot? Das ist in Brenkhausen zumindest für vier Hundebesitzerinnen die große Frage. Mülleimer für die Entsorgung würden fehlen. Dabei seien diese von der Stadt Höxter bereits im Frühjahr versprochen worden. Auf der anderen Seite hätte die Stadt die Hundesteuer für 2022 erhöht.

Vier Hundebesitzerinnen aus Brenkhausen erinnern die Stadt Höxter nach Erhöhung der Hundesteuer an ein Versprechen

Bei jedem Wetter sind Nadira Owerdieck (von links), Dagmar Denecke, Jennifer Winzen und Sophia Denecke mit ihren Hunden in Brenkhausen unterwegs. „Duc“ (von links), „Frieda“ „Zorro“ und „Anton“ würden sich sehr wohlfühlen. Allerdings bemängeln die vier Hundebesitzerinnen, dass es nicht genügend Mülleimer für die Entsorgung der Hundekot-Beutel geben würde.

„Es sind nicht genügend Mülleimer vorhanden. Dabei hat uns die Stadt bereits vor Monaten nach einer Ortsbegehung versprochen, dass mehr Behältnisse bereitgestellt würden“, berichtet Dagmar Denecke, die mit ihren Colli „Frieda“ regelmäßig ihre Runden im Dorf dreht. So fehle beispielsweise in der „Langen Wiese“ ein Behältnis, in welchem die Hinterlassenschaften entsorgt werden könnten.