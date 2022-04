Züchter fiebern Start entgegen

Das neue Flugjahr kann beginnen. Die Brieftauben-Sportler in der hiesigen Reisevereinigung (Rv) Schloß Holte haben bei ihrer Frühjahrsversammlung die letzten Weichen für die mit Spannung erwartete neue Reisesaison 2022 gestellt. Der Vorsitzende Andreas Gees vom Verein „Vereinte Freunde“ Schloß Holte begrüßte eine stattliche Zahl an Züchtern im Einsatzlokal von Brigitte Rosenmeier.

Saison der Brieftaubensportler aus Schloß Holte beginnt am 24. April mit Flug in Meckenheim

Sechs Brieftauben-Vereine mit 33 Züchtern sind es noch, die aktiv sind in der Rv Schloß Holte: Unser Stolz Liemke, Eilbote Schloß Holte, Pfeil Liemke, Vereinte Freunde Schloß Holte, Sturmvogel Stukenbrock und Sennebote Augustdorf. Bei der Versammlung wurden die Sieger der Saison 2021 noch einmal in den Blickpunkt gerückt. Bei den Alttauben gewann Andreas Wagner vor Christian Furlmeier. Bei den Jungtieren schnitten die Jungtauben von Christian Furlmeier vor Wolfgang Flottmann am besten ab. Für die Brieftauben-Ausstellung des Vorjahre gab es viel Lob von der Züchterschar. Die Schau war erneut von Züchtern der Rv gemeinsam auf die Beine gestellt worden. In diesem Jahr findet die Taubenschau zum 12. November in der Liemker Schützenhalle statt.

Am Rv-Meisterschaftsmodus wird in diesem Jahr nichts geändert. Urkunden bekommen die Züchter für die ersten Konkurse im neuen Reisejahr 2022. Mehr als drei Monate, von Ende April bis Ende Juli dauert die Alttaubenwettflugreise. Für die hiesigen Züchter gehen die Tauben erstmals am 24. April in Meckenheim (174 Kilometer) an den Start. Am 23. Juli geht die Alttaubenreise mit dem letzten Preisflug ab Gien in Frankreich (645 Kilometer) zu Ende. Die Jungtiere bestreiten ihren ersten Wettflug am 6. August ab Eckenhagen (114 Kilometer). Mit dem siebten Jungtauben-Preisflug geht das Reisejahr 2022 dann zu Ende.