Züchter suchen den OWL-Meister

Rassekaninchenzuchtverein W221 Schloß Holte-Stukenbrock richtet Schau in der Ostwestfalenhalle Kaunitz aus

Schloß Holte-Stukenbrock/Verl-Kaunitz

Mehr als 700 Rassekaninchen stellen sich zur Schau. Von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Oktober, findet in der Ostwestfalenhalle in Verl-Kaunitz die erste Allgemeine Ostwestfalenschau statt. An die Schau angeschlossen ist die Kreisschau des Kreisverbandes der Rassekaninchenzüchter Gütersloh. Ausgerichtet wird die Ausstellung durch den Rassekaninchenzuchtverein W221 Schloß Holte-Stukenbrock. Schirmherr der Veranstaltung ist der Gütersloher Landrat Sven-Georg Adenauer.