Züchter verkaufen Zierfisch-Raritäten

Wer auf der Suche nach Zierfischen, Pflanzen und Zubehör für sein Aquarium ist, sollte einen Besuch der Aquaristikbörse am kommenden Sonntag, 24. Oktober, auf Gut Bustedt, in Betracht ziehen. Geöffnet ist ab 11 Uhr.

Aquaristikbörse am Sonntag in Hiddenhausen auf Gut Bustedt

Züchter aus der Region verkaufen dann „Raritäten, die man im Laden normalerweise nicht bekommt“, sagt der Vorsitzende vom Aquarien- und Terrarienverein im Biologiezentrum Bu­stedt, Thomas Schäffer. Eine Liste mit allen verfügbaren Arten kann man sich vorab auf der Website des Vereins herunterladen.

Es ist die erste größere Veranstaltung dieser Art in Ostwestfalen seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Ein paar Einschränkungen zum sonst üblichen Verlauf müssen allerdings gemacht werden: So finden in diesem Jahr keine Fachvorträge statt. Auch der Kuchenverkauf ist wegen der hohen Hygieneauflagen gestrichen. „Es gibt aber Kaffee, kalte Getränke und Bratwurst, die draußen verzehrt werden können“, sagt Thomas Schäffer.

3G-Nachweise werden kontrolliert

Besucher müssen eine medizinische Maske tragen und sich an die 3G-Regel halten. Entsprechende Nachweise sind mitzuführen und werden am Eingang kontrolliert. Weil an diesem Wochenende die Schulferien enden und Schulkinder daher nicht über die Schulen regelmäßig getestet sind, müssen auch sie einen aktuellen Testnachweis bringen. „Der Schülerausweis reicht leider nicht“, sagt Thomas Schäffer.

Dafür können zahlreiche Schaubecken des Vereins betrachtet werden und erfahrene Aquarianer stehen gerne mit Ratschlägen zur Verfügung. Ein Angebot, von dem vor allem Anfänger enorm profitieren können. Und von denen gibt es gerade eine ganze Menge, denn: Nicht jeder hat sich in der Pandemie einen Hund angeschafft. Auch der Absatz von Aquarien erlebte einen kleinen Boom. Zeit für Hobbies war ja reichlich vorhanden.