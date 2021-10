Züchter zeigen 160 Tiere in Lippling

Freuten sich über eine gelungene Rassegeflügelschau in der Gemeindehalle (vorne von links): Bennet Brameyer und der Gewinner des Jugendpokals, René Brameyer, sowie (hinten von links) Bürgermeister Werner Peitz, Georg Schulte, Bernd Nölkensmeier, Meinolf Brameyer, Michael Stepeler, der Kreisvorsitzende Hans-Jürgen Mathé und der Vorsitzende des RGZV Lippling, Gerd Schilinski.

Auch wenn Corona das Vereinsleben durcheinander gebracht habe, sei für die Züchter von Wassergeflügel die Vogelgrippe und die damit verbundene Stallpflicht das größere Problem gewesen. „Es hat kaum Nachwuchs beim Wassergeflügel gegeben, so dass wir hier lediglich ein paar Alttiere ausstellen können“, so Gerd Schilinski. Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Matthé wies ferner darauf hin, dass in den Hochwassergebieten zahlreiche Züchter ihre Tiere verloren hätten. Mit Sorge blickte Matthé nach Norddeutschland, da dort bereits wieder die ersten Vogelgrippefälle gemeldet worden seien.