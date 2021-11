Zufahrt zur A33 ab Mittwoch wieder frei

Die Autobahn Westfalen GmbH schließt auf der A33 die Bauarbeiten bei Paderborn-Zentrum ab und will ab Mittwoch, 1. Dezember, einen zweiten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Bielefeld freigeben. Zudem werde die Anschlussstelle Paderborn-Zentrum wieder komplett für den Verkehr geöffnet.

Die laufenden Vorbereitungen für den folgenden Bauabschnitt nördlich des aktuellen Baufeldes erfordere aber bis voraussichtlich Sonntag, 5. Dezember, dass in Fahrtrichtung Brilon nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht.

In den vergangenen Monaten sei bei Paderborn-Zentrum in beiden Fahrtrichtungen die komplette Fahrbahn zunächst abgefräst und dann bis auf die Deckschicht erneuert worden. Diese werde im Herbst 2022 an zwei Wochenenden auf der gesamten Strecke zwischen Paderborn-Zentrum und Paderborn-Schloß Neuhaus eingebaut. Des Weiteren habe die Autobahn Westfalen neue Schutzplanken installiert, zwei Schilderbrücken ersetzt und die Entwässerungsanlagen überprüft und gereinigt.

Sobald die Vorarbeiten für den kommenden Bauabschnitt abgeschlossen sind, stünden bei Paderborn-Zentrum wieder zwei Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung und die Autobahn Westfalen setze die Sanierungsarbeiten zwischen Paderborn-Zentrum und Paderborn-Schloß Neuhaus ohne Unterbrechung fort. Für den Verkehr stünden dann auf einem drei Kilometer langen Abschnitt je zwei verengte Fahrstreifen in jede Fahrtrichtung zur Verfügung. Im Bereich der Anschlussstelle Paderborn-Elsen beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in Fahrtrichtung Bielefeld aufgrund einer verkürzten Auf- und Ausfahrt 60 km/h. Zudem sei die Anschlussstelle Paderborn-Elsen in Fahrtrichtung Brilon voraussichtlich bis Mitte März 2022 gesperrt. Verkehrsteilnehmer, die in Paderborn-Elsen auf die A33 Richtung Brilon auffahren wollen, folgen den blauen Bedarfsumleitungsschildern mit der Nummer U72 bis zur Auffahrt Paderborn-Zentrum. Die Umleitung von der Autobahn nach Paderborn-Elsen erfolgt über die Schilder mit der Nummer U70 über Paderborn-Schloß Neuhaus.

Zwischen Paderborn-Sennelager und Paderborn-Schloß Neuhaus müsse zudem eine Entwässerungsrinne repariert werden. Dafür werde in Fahrtrichtung Brilon von Montag, 29. November, bis Freitag, 10. Dezember, ein Fahrstreifen auf einer Länge von 900 Metern gesperrt. Es bleibt eine Restbreite von 3,25 Meter. Die erlaubte Geschwindigkeit beträgt 80 km/h.