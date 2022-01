Zugeständnisse für den Klimaschutz

Kommentar zur Energiewende in Bielefeld

Bielefeld

„Die Erderwärmung ist eine globale Herausforderung, die Lösung aber liegt bei den Akteuren vor Ort. Das ist inzwischen eine Binsenwahrheit, aber mehr und mehr geht es jetzt darum, konkrete Maßnahmen auch anzupacken – und zu benennen, was das für den Einzelnen bedeutet“, schreibt WESTFALEN-BLATT-Redakteur Peter Bollig in seinem Kommentar zur Energiewende in Bielefeld.