Zugpferd sind die Planwagentouren

Naturparkführer haben in Schloß Holte-Stukenbrock vergangenes Jahr den Rekord von 725 Teilnehmern erreicht

Schloß Holte-Stukenbrock

Viele haben in den Coronajahren nichts gemacht, die Menschen zog es aber in die Natur. Die Naturparkführer Otmar Lüke und Martin Decker haben 2020 und 2021 ihre besten Ergebnisse erzielt. Im ersten Coronajahr haben 548 Menschen an ihren Wanderungen und Planwagenfahrten teilgenommen, 2021 wurde der Rekordwert von 725 Teilnehmern erreicht.

Von Monika Schönfeld