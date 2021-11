Zuhause verfolgt, in der Fremde verspottet

Igal Avidan spricht in Enger über das Schicksal deutscher Juden, die nach Palästina flohen

Enger

Etwa 60.000 deutschsprachige Juden sind in der Zeit der NS-Diktatur (1933-1945) in das damalige Palästina ausgewandert. Ihnen wurde die Bezeichnung „Jeckes“ gegeben, deren Ursprung nicht genau geklärt ist, aber von vielen der so Benannten als abwertend empfunden wurde.

Von Daniela Dembert