Zukunft der alten Gaststätte weiter ungewiss

Werther-Häger

Der Brand, der die ehemalige Gaststätte Massmann in Häger am 26. März zur unbewohnbaren Ruine gemacht hat, bekommt ein Nachspiel vor Gericht: Wie die Staatsanwaltschaft Bielefeld auf Anfrage bestätigt, wird gegen einen 24-jährigen Bewohner des zuletzt als Flüchtlingsheim genutzten Gebäudes Anklage wegen vorsätzlicher Brandstiftung erhoben. Die Akten sind in diesen Tagen auf dem Weg zum Amtsgericht Bielefeld, das als Schöffengericht entscheiden muss. Die Zukunft des markanten Gebäudes am alten Hägeraner Sportplatz ist dagegen weiterhin ungewiss.

Von Gunnar Feicht