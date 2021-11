Zukunftsideen für Wohnpark Egge gesucht

Im Kern geht es um die Entwicklung von innovativen und beispielhaften Wohnmodellen, da die Herausforderungen in den Städten und auf dem Land ziemlich unterschiedlich sind. Dabei stützt sich die Projektidee im Wesentlichen auf ein Wohn-Vorhaben der Gemeinde an der Christian-Schütze-Straße, das schon länger angestrebt wurde. Das gemeindeeigene, zentral in der Ortsmitte gelegene Gelände umfasst eine Fläche von fast einem Hektar und wird von der Beke durchzogen.

Konkret handelt es sich um ein Wohnprojekt der Zukunft für das Zusammenleben im ländlichen Raum. Es geht um unterschiedliche Zielgruppen mit dem Schwerpunkt im Seniorenbereich und um vielfältige Angebote im Umfeld des Wohnraums.

Erste Planungen werden vorgestellt

In den vergangenen Monaten konnte die Projektidee reifen. Die Gemeinde wurde dabei fachkundig vom Büro für Architektur- und Städtebau De Zwarte Hond begleitet und beraten, das jetzt erste Planungen vorstellen wird.

50 Prozent der Kosten für die städtebauliche Rahmenplanung wurden dabei von der Landesinitiative „Bauland an der Schiene“ übernommen. Das Land fördert damit Siedlungsentwicklungen an Bahn-Haltepunkten. Der Eigenanteil der Gemeinde lag bei etwa 6000 Euro.

Am 25. November sind Bürger, potenzielle Investoren und Partner eingeladen, sich über den geplanten Wohnpark Egge zu informieren. Bürgermeister Matthias Möllers betont, dass es an diesem Abend neben der Information auch um den Dialog gehe. Im Gespräch sollen Meinungen ausgetauscht und Fragen geklärt werden. „Wir wollen zum Beispiel wissen, was ein seniorengerechtes Quartier bieten sollte, damit ältere Menschen gerne dort leben wollen. Und was bedacht werden muss, um Menschen die Entscheidung zu erleichtern, ihr Haus zugunsten einer Wohnung im Wohnpark Egge zu veräußern“, sagt Möllers.

Für Teilnehmer gilt 2G

Eingeladen sind nicht nur Senioren. Vielmehr soll der Wohnpark Egge ein gemischtes Quartier mit Platz für jung und alt sein. Alle Interessierten sind eingeladen. Es gilt die 2G-Regel: Teilnehmer müssen sich vor Ort als geimpft oder genesen ausweisen. Während der gesamten Veranstaltung gilt die Maskenpflicht. Um vorherige Anmeldung per E-Mail an bauleitplanung@altenbeken.de oder unter Telefon 05255/120031 wird gebeten.