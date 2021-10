Zukunftsplanung an altem Gebäude

Steigende Zahlen im Ganztag: Mehr als 200 von 230 Kindern sind in OGS und Randstunde. Die Grundschule Steinhagen wächst und muss anbauen. Wie das aussehen kann und wieviel das kosten könnte, das wird jetzt konkreter. Im Schulausschuss am Mittwoch hat der Bielefelder Architekt Oliver Stüwe zum zweiten Mal seine Planung vorgestellt und Entwürfe mit zwei Raumvarianten und zwei unterschiedlichen Fassaden vorgestellt.

Architekt stellt die Entwürfe für einen Anbau an der Grundschule Steinhagen vor – Erweiterungsbedarf wird auch in Amshausen gesehen

Die Hauptfassade der Grundschule Steinhagen: An das vorspringende Treppenhaus unter dem Uhrenturm Wie bunt darf der Anbau vorne werden? Eine Variante schlägt die farbigen Kunststoffplatten der Mensa für die Fassade vor.

Die Schule braucht zwei weitere Räume, integrativ nutzbar für den Unterricht und vor allem für die OGS. Diese Räume könnten nach dem Vorschlag Stüwes mit einem Anbau am Hauptgebäude an das aus der Fassade herausgezogene Treppenhaus unterhalb des Uhrenturms geschaffen werden. Über den eigentlichen Auftrag hinaus, zwei Räume anzubauen, hat Oliver Stüwe auch Differenzierungsräume mitgeplant, damit die Räume auch als Klassenzimmer genutzt werden könnten. Dieser Baukörper würde aber so viel Platz einnehmen, dass der Bürgersteig verlegt werden müsste.