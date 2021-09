Zukunftspreis übergeben

Bereits jetzt hat eine Delegation der Jury Kögel Bau an seinem Sitz in Eidinghausen besucht. Ende September soll die Unternehmensgruppe dann neben den anderen Preisträgern auch offiziell in der Skylobby des Theaters in Gütersloh geehrt werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar