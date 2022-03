Zukunftsquartier Paderborn: Masterplanung auf der Zielgeraden

Die Masterplanung zum Paderborner Zukunftsquartier biegt auf die Zielgerade ein. Noch vor der Sommerpause 2022 soll der Masterplan fertiggestellt sein. Paderborner Bürger haben nun erneut die Möglichkeit, Anregungen und Ideen für die Entwicklung des Zukunftsquartiers in den Planungsprozess einzubringen.

Die Paderborner Bürger sind eingeladen, im Rahmen eines Online-Dialogs kon­struktive Anregungen und ergänzende Ideen in den Prozess einzubringen.

Auf der Internetseite des Zukunftsquartiers paderborner-konversion.de/zukunftsquartier wird dazu der aktuelle Planungsstand vorgestellt. Bürgerinnen und Bürger haben hier noch bis zum 13. März 2022 die Möglichkeit, sich an verschiedenen planerischen Themen zu beteiligen. Nach Abschluss des Online-Dialogs werden die Beiträge durch das betreuende Planungsbüro „urbanista“ ausgewertet und in das weitere Verfahren eingebracht.

Mit der Finalisierung des Masterplans in den kommenden Monaten biegt das vor etwa einem Jahr gestartete Masterplanverfahren zum Paderborner Zukunftsquartier auf die Zielgerade ein. Die Planungsteams Karres en Brands, Cityförster und ADEPT hatten im ersten Halbjahr 2021 bereits drei visionäre Testentwürfe für das Paderborner Zukunftsquartier auf dem Areal der ehemaligen Barker Barracks erarbeitet und vorgelegt. Mit Beschluss vom 24. August 2021 hat die Stadt Paderborn diese Entwürfe als Grundlage für die weitere Erarbeitung des städtebaulich-freiraumplanerischen Masterplans für das Quartier bestätigt.

In einer Synthesephase hat das Büro urbanista die Ergebnisse in einem Masterplan-Vorentwurf zusammengeführt und weiterentwickelt. Etwa 500 Paderborner Bürger nutzten bereits während des Zukunftscamps am 5. und 6. November 2021 die Gelegenheit, eigene Ideen für die Gestaltung und Entwicklung Zukunftsquartiers einzubringen.

Auch der Masterplan-Vorentwurf wurde vom Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion der Stadt Paderborn im Dezember 2021 einstimmig als Grundlage für die weiteren Planungen bestätigt.

Durch den Online-Dialog sollen die Bürger in der finalen Phase der Masterplanung noch einmal abschließend die Möglichkeit bekommen, ein Feedback zum aktuellen Planungsstand des Masterplans abzugeben, um eine robuste Grundlage für die zukünftige Entwicklung des neuen Stadtteils zu schaffen.