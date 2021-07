Zum Abschied nur ein leises Servus

Klaus Schäfers verlässt den Grundschulverbund Senne in Hövelhof und wird Leiter der Elisabethschule in Paderborn

Nach elf Jahren an der Mühlenschule wechselt Klaus Schäfers nun als Schulleiter an die Paderborner Elisabethschule.

2016 hatte er kurzzeitig sogar kommissarisch die Leitung der dritten Hövelhofer Grundschule, der Kirchschule, übernommen. Bereits seit März war Schäfers als Schulleiter an zwei Tagen pro Woche an die Paderborner Elisabethschule abgeordnet, nach den Ferien wird er dort in Vollzeit tätig sein. Für die Leitung des Grundschulverbunds Senne indes gibt es noch keine endgültige Lösung. Interimsweise wird Konrektorin Marion Lachmann vorerst die Schulleitung übernehmen, die eigentliche Schulleiterstelle war bereits im Mai erstmals ausgeschrieben und bis Mitte Juli ein zweites Mal.