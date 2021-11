Zum Abschluss hoch bis auf 3000 Meter

Die Corona-Einschränkungen prägten den Segelflugbetrieb auch in diesem Jahr: Trotzdem gab es 2071 Starts, die vereinseigenen Flugzeugen waren mehr als 930 Stunden in der Luft.

Über dem Teutoburger Wald in Richtung Detmold bildete sich am Vormittag eine so genannte „Welle“, eine Luftströmung im Lee des Höhenzuges mit hohen Windgeschwindigkeiten, die ein Segelflugzeug bis in große Höhen tragen kann. Einige Piloten segelten in der Welle auf mehr als 3000 Meter über Grund und stiegen damit sogar über die Wolken.