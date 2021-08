Zum Abschluss: zweimal ausverkauft

Bad Oeynhausen

Etwa 8700 Kulturfans sind bei den insgesamt 26 Veranstaltungen der #SommerbühneBadOeynhausen im Kurpark dabei gewesen. Mit je 500 Zuschauern war sowohl die Show „Night Fever – The Very Best Of The Bee Gees“ am Freitag als auch das Konzert der Adiamo House Band am Samstag ausverkauft. Zum Ausklang folgte am Sonntag eine gut besuchte Matinee des Staatsbad-Orchesters.

Von Malte Samtenschnieder