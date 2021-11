„Zum Booster gibt‘s den Glückskeks“

Zur mobilen Impfstation im Rathaus Steinhagen am Samstag ist die AGS mit einem Weihnachtsmarkt-Verkaufsstand auf dem Vorplatz vertreten

Die Plätzchen der Georg-Müller-Schule sind beim Weihnachtsmarkt (hier 2018) immer sehr begehrt – diesmal kann man sie am Stand der AGS am Rathaus erwerben.

Und zwar am kommenden Samstag, 27. November, ab 11 Uhr an einem Stand der Aktionsgemeinschaft Steinhagen (AGS) am Steinhagener Rathaus. Auf der rechten Seite des Gebäudes wird der Pavillon stehen.