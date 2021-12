Zum Boostern in den Nachbarort

Interkommunale Zusammenarbeit: In Preußisch Oldendorf werden am Samstag auch Rödinghauser geimpft

Denn es gibt noch freie Termine für die große Impf-Aktion in Preußisch Oldendorf. Egal, ob Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung, alle Rödinghauserinnen und Rödinghauser sind eingeladen, sich am Samstag, 11. Dezember, oder am Samstag, 18. Dezember, jeweils in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in der Aula der Sekundarschule, Offelter Weg 21, in Preußisch Oldendorf impfen zu lassen.

Impftermin vor Ort fällt aus Foto: Viele Rödinghauserinnen und Rödinghauser nutzten das Angebot des Kreises Herford und ließen sich Anfang des Monats in der ehemaligen Grundschule in Rödinghausen gegen Corona impfen. ,Für Verdruss sorgte allerdings die damals noch gültige Anordnung des Kreises, dass zwischen Zweit- und Auffrischungsimpfungen mindestens auf den Tag genau sechs Monate liegen müssen.,Für Erst-, Zweit- oder Booster-Impfungen planten die Verantwortlichen des Kreises zunächst noch einen Termin am Mittwoch, 15. Dezember, und vertrösteten Impfwillige, die zunächst nicht zum Zuge kam, auf dieses Datum. Diesen Termin wird das Impfteam des Kreises jetzt allerdings doch nicht anbieten. Um möglichst effizient möglichst viele Menschen zu impfen, setzt der Kreis stattdessen auf stationäre Impfstellen in Herford und Enger. Unter www.kreis-herford.de gibt es alle nötigen Informationen zu den beiden Impfzentren. ...

Die Stadt Preußisch Oldendorf ermöglicht dieses Impfangebot in Kooperation mit der Gemeinschaftspraxis Twele/Rittman/Lücker. Bürgermeister Siegfried Lux empfiehlt den Bürgerinnen und Bürgern aus Rödinghausen in der jetzigen Situation, alle Möglichkeiten zur Impfung gerade auch vor Weihnachten wahrzunehmen und begrüßt es sehr, dass neben den Impfangeboten im Kreis Herford nun diese zusätzliche Impf-Chance in der örtlich sehr nahen Nachbarkommune besteht. „Das ist gelebte interkommunale Zusammenarbeit, wie ich sie mir vorstelle – auch über Kreisgrenzen hinweg“, freut sich Bürgermeister Lux nach dem Telefonat mit seinem Amtskollegen Marko Steiner über dieses Hilfsangebot in unmittelbarer Nachbarschaft.

In Preußisch Oldendorf wird mit Moderna geimpft, für Personen im Alter von 12 bis 30 Jahren steht auch das Biontech-Vakzin zur Verfügung. Impfwillige müssen ihren Personalausweis, ihre Krankenkassenkarte und ihren Impfpass mitbringen. Der QR-Code für den digitalen Impfausweis kann direkt vor Ort erstellt werden.

Für den reibungslosen Ablauf und um lange Wartezeiten zu vermeiden, nutzt die Praxis Twele/Rittmann/Lücker für die Impfungen in der Aula der Sekundarschule das Terminbuchungssystem Doctolib, das auf der Homepage der Praxis unter www.twele-rittmann-luecker.de zu finden ist. Eine Terminbuchung ist für die Impfung unbedingt erforderlich. Booster-Impfungen gibt es frühestens fünf Monate nach der Zweitimpfung.