Zum Champion der Nachhaltigkeit werden

Nachhaltigkeit in Unternehmen braucht motivierte und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie systematisches Management. Für diese neuen Herausforderungen sucht ein Förderprojekt nun Lösungen: Beim Online-Infoabend am Dienstag, 25. Januar, von 17 bis 19 Uhr erfahren Unternehmensvertreterinnen und -vertreter, worauf es bei der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsweiterbildung ankommt und wie diese in einem Förderprojekt ko-kreativ entwickelt werden soll.

Der Abend bildet den Auftakt zum Projekt „AGIL – Akademie für Gemeinwohl im ländlichen Raum“. Ziel ist es, in den nächsten 15 Monaten einen Prototyp für betriebliche Nachhaltigkeitsbildung zu entwickeln. Hierfür hat sich bereits ein Verbund aus Unternehmen, Bildungsträger, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden und der zivilgesellschaftlichen Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung geformt. Weitere Firmen aus ganz Nordrhein-Westfalen sind zur Mitwirkung eingeladen.

„Am Anfang solcher Innovationsprojekte steht immer eine Frage“, erläutert Projektleiter Dr. Christoph Harrach von der Steinheimer Stiftung Gemeinwohl-Ökonomie NRW. „Für uns lautet sie: Wie muss ein gemeinwohl-orientiertes digitales Bildungsprogramm für Mitarbeiter aussehen, damit mittelständische Unternehmen Champions der Nachhaltigkeit werden?“. Daran solle mithilfe der agilen Methode „Design Thinking für Nachhaltigkeit“ gearbeitet werden.

„Das ist ein sehr guter Rahmen, um mit allen Verbundpartnern gemeinsam ko-kreativ gute Antworten und erste Prototypen zu entwickeln. So wird nicht nur die gesellschaftlich nötige Nachhaltigkeitsbildung gefördert, sondern die Unternehmen erhalten im Prozess auch Impulse für ihre eigene Organisationsentwicklung“, so Dr. Harrach.

Das Projekt orientiert sich an den Prinzipien der beruflichen Bildung für nachhaltige Entwicklung (BBNE), die am Arbeitsplatz und darüber hinaus zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigen soll. Dabei wird Nachhaltigkeit durch die Werte und die Bilanzierungsmethode der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) im Unternehmen umgesetzt, woraus sich vielfältige Lerneffekte ergeben. Insbesondere sollen die Gestaltungskompetenzen von Mitarbeitenden in Unternehmen gesteigert werden, um einen aktiven Beitrag zum Management von Nachhaltigkeit zu leisten.

Gefördert wird das Projekt aus den Mitteln des Sonderprogramms REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE), die über das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vergeben werden.

Die Teilnahme am Info-Abend ist kostenfrei, um Anmeldung gebeten auf www.stiftung-gwoe.nrw/anmelden.