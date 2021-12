Zum Geburtstag gab es das Wunschauto

„Ich wollte immer ein VW Golf I Cabrio“, sagt Lena Ashauer. Passend zu ihrem Geburtstag im vergangenen Jahr ging dieser Wunsch in Erfüllung. In rot wäre der Spitzname „Erdbeerkörbchen“ Programm, doch Ashauer mag keine roten Autos – so war ihr Geburtstagsgeschenk zinngrau. „Henkelmann“ nannte man diese Wagen. Um den Golf und seine Besitzerin geht es in dieser Folge unserer Serie „Ich und mein Oldtimer“.

Die Fans der ehemaligen Fernsehserie „Die Schwarzwaldklinik“ kennen diesen Fahrzeugtyp – mit dem Überrollbügel in weißer Lackierung. Fernsehstar Sascha Hehn pflegte als Dr. Udo Brinkmann mit flottem Schwung über die geschlossene Fahrertür einzusteigen.

Das Cabrio auf der technischen Basis des Golf I wurde von 1979 bis 1993 bei Karmann in Osnabrück gebaut. Der Wagen wiegt knapp 1000 Kilogramm und holt aus der 1,8-Liter-Maschine 90 PS. Damit ist er richtig flott unterwegs.

Als Cabriolet ist er der Nachfolger des VW Käfer Cabrio und wurde mit dem Slogan „Sonne, Mond und Cabrio“ beworben. Aus dem anfänglichen Spottnamen „Erdbeerkörbchen“, der wegen des unliebsamen Überrollbügels entstanden war, wurde schließlich so etwas wie ein Markenzeichen. Der offene Viersitzer überzeugte mehr Käufer, als anfangs prognostiziert wurde.

Lena Ashauer aus Warburg zeigt ihr VW Golf I Cabrio. Das VW Golf I Cabriolet ist Baujahr 1984. Er wurde 36 Jahre lang in Siegen gefahren. Der Ottomotor ist eine 1,8-Liter-Maschine. Das Verdeck bleibt meist unter der vorgeschrieben Persenning. Der obligatorische Blick ins Cockpit - der Beifahrer hat etwas mehr Sonnenschutz und einen Spiegel. Der Kofferraum ist klein, aber eine Kiste Wasser passt schon rein. Bei der zinngrauen Lackierung trifft eher der Spitzname „Henkelmann" statt Erdbeerkörbchen zu.

Von diesem Auto und dem langgehegten Traum seiner Frau wusste Ehemann Carsten, seit sich die beiden kennengelernt haben. Selbst Oldtimerfan, fing er an, im Internet nach dem Wagen zu suchen. In Siegen wurde er fündig: Ein Rentner-Ehepaar inserierte ein Golf I Cabrio.

„Er müsste noch einmal zur Uni, hatte er mir gesagt und ich schöpfte auch keinen Verdacht“, berichtet die Warburgerin. Was es an der Uni noch gegeben hatte, darauf war das Gespräch aber nicht mehr gekommen.

Das Siegener Ehepaar hatte den Golf 1984 fabrikneu erworben und trennte sich nun aus Altersgründe, aber schweren Herzens vom liebgewonnen fahrbaren Untersatz. Die Geschichte des jungen Mannes aus Warburg, der ihr Cabrio als Geschenk kaufen wollte, rührte die Eheleute, und der Verkauf wurde perfekt gemacht.

Das Scheckheft gepflegte Auto war schon mal hier und da angeeckt. Keine großen Schäden, aber doch Einiges zu tun, um dem VW wieder zu altem Glanz zu verhelfen. „Das war mein schönstes Geburtstagsgeschenk. Und es wurde unsere Winterfreizeitbeschäftigung“, erinnert sich die Zahnarzthelferin gern an die Arbeit zurück. Während sich ihr Ehemann um Motor und Lackierung kümmerte, sorgte die stolze Eigentümerin für den zum Lack passenden Polsterbezug und die Innenausstattung.

Der imprägnierte Verdeckstoff unter der vorgeschriebenen Persenning bleibt meist an Ort und Stelle, denn Lena Ashauer fährt mit ihrem Geburtstagsmobil nur an sonnigen Tagen über die Dörfer. Damit sie ihren Traum noch lange leben kann, wird der „Henkelmann“ in diesem Winter weiter aufgehübscht.