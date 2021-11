Zum Geburtstag gibt‘s Geld

Anlässlich des Jubiläums der Fußballjugend des Vereins in diesem Jahr übergaben Regionalleiter Lin Thiele und Katrin Rempe, hauptverantwortliche Ansprechpartnerin für die Kunden in der Volksbankfiliale Borchen, im Rahmen eines Fußballcamps für Kinder 1500 Euro an Christian Waltemate, den ersten Vorsitzenden des SC Borchen. „Das Geld kommt der Jugendarbeit unseres Vereins zugute. Zum Jubiläum der Fußballjugend werden deren Aktivitäten in diesem Jahr in besonderem Maße unterstützt“, berichtet Hugo Kremer, Abteilungsleiter der Fußballjugend. Darüber hinaus möchte der SC Borchen mit dem Geld gerade den jüngeren Sportlern besondere Aktivitäten und gemeinsame Erlebnisse bei Turnieren im In- und Ausland ermöglichen. Aktuell plant der SC Borchen ein Jubiläumsturnier und im Dezember 2021 und Januar 2022 findet wieder der jährliche „Volksbank-Paderborn-Hallen-Cup“ in der Sporthalle Gallihöhe statt.