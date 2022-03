Zum Gedenken an Ernst-Friedrich Berning

„Das finden wir sehr schade, da er ja in der Gemeinde sehr bekannt war und von so vielen geschätzt wurde“, sagt der neu gegründete „Freundeskreis Berning“. Er plant darum eine musikalisch Andacht in Gedenken an Ernst-Friedrich Berning, um Menschen, die ihn kannten und schätzten, die Gelegenheit zu geben, zusammenzukommen und sich an ihn zu erinnern.

Veranstaltet wird sie am Sonntag, 26. Juni, von 15 Uhr an in der Sankt-Marien-Kirche in Dielingen, wo Berning an der Orgel über die Jahrzehnte so viele Gottesdienste begleitet hat.

„Alle, die Ernst-Friedrich Berning kannten und schätzten, sind herzlich eingeladen“, sagen die Organisatoren. „Während der Feierstunde wird über sein Leben und Wirken berichtet. Einige seiner Weggefährten erinnern an seine Musik, seine Texte, Gedichte und Worte – immer unter seinem Lebensmotto.“