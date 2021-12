Zum Jahresende soll der Blücherplatz freigegeben werden

Letzte Pflasterarbeiten in Spenge laufen noch – Lieferschwierigkeiten bei Sitzmöbeln – Asphaltierung der Straße beginnt in Kürze

Spenge

Im Fischgrätmuster liegt Stein an Stein – schon an fast allen Stellen des Blücherplatzes. In großen Schritten geht es nun voran. Und wenn das Wetter mitspielt, dann könnten die ersten Asphaltierungsarbeiten für die Straße in der Mitte des Platzes kommende Woche starten. Eine Freigabe der Fahrbahn für Autos könnte dann wiederum noch vor Weihnachten erfolgen.

Von Kathrin Weege