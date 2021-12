Zum Jahresendspurt eine Booster-Impfung

Eine Impfaktion zum Jahresabschluss findet am Donnerstag, 30. Dezember, in Elverdissen im dortigen Testzentrum der Biekra, Elverdisser Straße 382, statt. Unterstützt wird diese Aktion vom Arzt Lopes Ribeiro vom Herforder Fußzentrum.

Biekra bietet in Elverdissen Termine für Donnerstag an – Anmeldung erforderlich

Die Biekra bietet für Donnerstag von 10 bis 12 Uhr einen Termin zur Booster-Impfung in Elverdissen an.

Von 10 Uhr bis 12 Uhr können dort alle Bürgerinnen und Bürger eine Auffrischungsimpfung (Boosterimpfung) mit dem Vakzin von Moderna erhalten. „Somit richtetet sich das Impfangebot mit Moderna gemäß den Stiko-Empfehlungen an über 30-Jährige sowie an nicht schwangere und nicht stillende Frauen“, heißt es in der Ankündigung.

Wichtig: Eine Erst- oder Zweitimpfung wird an diesem Aktionstag nicht verabreicht, es handelt sich nur um die Booster-Impfung zur Auffrischung, die letzte Impfung sollte drei Monate zurückliegen. „Die Frist wurde kurzfristig von der Stiko auf drei Monate gesenkt“, erläutert Christoph Fiedler von der Biekra. Zum Aktionstag muss ein Ausweisdokument, die Krankenkassenkarte und der Impfpass im Original mitgebracht werden.

Um alle Impfwilligen bedienen zu können, bittet die Biekra um eine Anmeldung zur Boosterimpfung unter 05221/7630470 oder per Mail unter impfen@biekra.de. Dort kann direkt ein Termin für den 30. Dezember abgestimmt werden, somit werde es zu keinen längeren Wartezeiten kommen.