Zum Lernen braucht es Beziehungen

Philosophie-Professor und Ratgeber-Autor Schmid zu Gast an der Universität Bielefeld

Bielefeld

Ratgeber über Sinnsuche, Glück und Lebenskunst füllen ganze Regalmeter in den Buchhandlungen. Immer dabei ist der Name Wilhelm Schmid. Der Professor der Philosophie hat mehrere Werke zum Thema geschrieben und ist auch regelmäßig Interviewpartner in Talkshows.