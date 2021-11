Zum Nikolausfest füllt die Hanse Kinderstiefel

Kinder, holt die Stiefel raus: Die Warburger Hanse organisiert auch in diesem Jahr ihre beliebte Stiefelaktion zum Nikolausfest.

Stiefelaktion startet am 27. November auf dem Warburger Neustadtmarkt

Wilm Pollmann, Jörg Sprenger und Reinhard Becker freuen sich auf möglichst viele Kinderstiefel, die sie mit Süßigkeiten befüllen und in den Schaufenstern ausstellen können. Die Stiefelaktion startet am Samstag, 27. November, mit der Annahme der geputzten Stiefel. Von 10 bis 13 Uhr nimmt die Hanse die Stiefel auf dem Neustädter Marktplatz an.