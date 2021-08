Zum Schulstart brummen Luftreiniger

Willebadessen

Wenn 69 i-Dötze am Donnerstag in die „Schule an den 7 Quellen“ stürmen, brummen in ihren Klassen schon die Raumluftreiniger – ein Sinnbild für die Einschulung in Corona-Zeiten. Schulleiterin Beate Bee erklärt am Beispiel ihrer Grundschule, wie das Ereignis abläuft.

Von Daniel Lüns