Zum Start der dreifache Kähler

Wie berichtet, gewährt die neue Museumsleiterin Kathleen Rahn in ihrer ersten Ausstellung Einblicke in die Sammlung. Und diese Sammlung wurde um eine Skulptur der Künstlerin Katja Novitskova bereichert. Die Brüder Wolfram und Karsten Kähler, die mit dem Bürgermeister nicht verwandt sind, begründen die Schenkung mit ihrer Verbundenheit zu Herford. Obwohl die beiden Journalisten hier schon lange nicht mehr leben, wollen sie so eine Art Brücke schlagen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar