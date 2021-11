Der Kulturkreis Schloß Holte-Stukenbrock lädt ein zum Konzert zum Totensonntag mit dem Titel „…zum Trost derer, die da Leid tragen“ (Johannes Brahms) am Sonntag, 21. November, ab 17 Uhr in der Evangelischen Friedenskirche an der Lindenstraße 7.

Es gastieren Christoph Soldan (Klavier) und die Schlesischen Kammersolisten. Sie spielen von Wolfgang Amadeus Mozart das Divertimento F-Dur KV 138, von Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch die Kammersymphonie op. 110a und von Ludwig van Beethoven das Klavierkonzert Nr. 4 op. 58.

Die Schlesischen Kammersolisten, deren Ausbildung an verschiedenen Musikhochschulen in Polen und Deutschland stattfand, konzertierten seit der Gründung 1993 in den bedeutendsten europäischen Musikfestivals.

Der Pianist Christoph Soldan, der an der Hamburger Musikhochschule bei Eliza Hansen und Christoph Eschenbach studierte, hat mit renommierten Orchestern und solistisch in einigen der bedeutendsten Konzertsälen gastiert und ist künstlerischer Leiter mehrerer deutscher Konzertreihen. Seit dem Beginn ihrer Zusammenarbeit 2008 konzertierten Soldan und die Schlesischen Kammersolisten in etwa 30 Konzerten jährlich in Konzertsälen in Deutschland, Österreich, Italien, Spanien und Polen.

Durch ein kurzfristiges Einspringen nahm Christoph Soldan 1989 an einer Tournee mit Leonard Bernstein nach London und Moskau teil. Der Dirigent: „Ich bin beeindruckt von der seelischen Größe dieses jungen Musikers.“

Christoph Soldan, der neben seinen pianistischen Fähigkeiten auch ein ausgezeichneter Rezitator ist, begeisterte bereits mehrfach die Besucher des Kulturkreises mit Lesekonzerten.

Schostakowitsch schrieb sein achtes Quartett 1960 in der Nähe von Dresden. Er hielt sich zu Dreharbeiten für den sowjetischen Film „Fünf Tage und fünf Nächte“ auf, der die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg dokumentieren sollte. Die Interviews mit Augenzeugen beeindruckten ihn so sehr, dass er in nur drei Tagen das Quartett schrieb und den Opfern widmete.