„Zunehmend ein Problem der Mittelschicht“

Altkreis Halle

Wenn Landespolitik lokal wird, hätte das früher wohl einen kleinen Saal gefüllt. In Corona-Zeiten aber bekommen Politiker die Menschen keineswegs ins Lokal, sondern werden zu Teilnehmern von Talk-Shows auf dem Computer-Bildschirm. „Fraktion vor Ort“ nennt die SPD das Format, zu dem der heimische Landtagsabgeordnete Georg Fortmeier seine Gesprächspartner ins Café des Bürgerzentrums Remise in Halle geladen hat. Das ist auch proppenvoll, aber mit Technik wie in einem Fernsehstudio. 30 Interessierte haben sich zugeschaltet und können per Chat Fragen loswerden.

Von Klaus-Peter Schillig