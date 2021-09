Zünftig bayrisch statt „Fiesta mexicana“

Espelner Berufsmusiker Michael Esprit sorgt am Wochenende auf Oktoberfest in Nordamerika für Wiesn-Stimmung

Hövelhof-Espeln

Krachlederne statt Sombrero: Der Espelner Musiker Michael Esprit steht an diesem Wochenende vor einem ganz besonderen Auftritt. Er wird am Freitag und Samstag in Mexiko auf einem zünftigen Oktoberfest vor tausenden Besuchern als Alleinunterhalter für Stimmung sorgen.

Von Meike Oblau