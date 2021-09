Zünftiger Neustart mit Oktoberfest

„Und deshalb freuen wir uns nun ganz dolle auf die erste große Veranstaltung in unserer Halle in diesem Jahr“, blicken Brudermeister Conrad Möller und Oberst Matthias „Sonne“ Kemper voraus auf Samstag, 16. Oktober. Dann wird unter der Regie des Salzkottener Festwirtteams Burs & Schröder Oktoberfest gefeiert.

Für den Einlass ab 18 Uhr gilt die 2G-Regel. Zutritt haben nur Geimpfte und Genesene; ein Nachweis ist am Eingang bereitzuhalten. Eintrittskarten (12 Euro) gibt es nur im Vorverkauf bei Getränke Burs & Schröder, Kugelbreite 3, Salzkotten. Das aus Vorjahren bewährte System der Platzreservierung ist per E-Mail an oktoberfest@burs-schroeder.de möglich. Ausgeschenkt wird Oktoberfestbier, außerdem gibt es bayrische Schmankerln. Die Sälzerhalle wird mit weiß-blauer Dekoration auch optisch auf Oktoberfest getrimmt. Bürgermeister Ulrich Berger übernimmt die Aufgabe, das Bierfass anzustechen. Die „Original Kapelle Zauberwald“ sorgt im Vorprogramm dafür, dass die Madln und die Buam im Publikum schnell in Feierlaune und gute Stimmung gebracht werden. Den weiteren Abend gestaltet das „Tschirgant Duo“ aus Tirol musikalisch.