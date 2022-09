Thorsten Streicher regiert die Bünder Schützen

Erstmals eröffneten der Spielmannszug Blau-Weiß Lemgo und der Musikzug der Feuerwehr Bielefeld am Samstag den Ausmarsch, bevor unter dem Jubel der Schützenbrüder und -schwestern Königspaar und Hofstaat in einer geschmückten Kutsche vorfuhren. Major Klaus Obermann ließ die Kompanien in Reih und Glied antreten, damit die Majestäten ihre Untertanen adäquat begrüßen konnten. „Danke für eure lange Ausdauer“, richtete BSG-Vorsitzender Joachim Brand das Wort an das Königspaar und resümierte einige der Highlights aus der wohl längsten Regentschaft in der Geschichte der Stadtschützen. „Die Pandemie konnte unserem Zusammenhalt nicht schaden, im Gegenteil: Das Netz ist noch enger geworden“, so Brand, der betonte, dass dieses Fest durch das Landesprogramm „Neustart Miteinander“ gefördert wurde.

