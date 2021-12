Zur LGS eine Stadtmauer zum Drüberlaufen

Rapunzelturm mit Zopf, eine Stadtmauer zum Drüberlaufen und ein großer Kletterturm am ehemaligen Sägewerk – diese Entwürfe für die Spielplätze der Landesgartenschau in Höxter machten das Rennen. Zwei Höxteraner Kinder dürfen in der Fachjury mitreden.

Mitbestimmen, wie die Spielplätze in der eigenen Stadt aussehen: Diese Chance hatten Nika und Oskar. Die beiden Drittklässler von der Grundschule am Nicolaitor waren Teil der siebenköpfigen Fachjury, die Höxters drei neuen Spielplätze zur Landesgartenschau ausgesucht hat. Am Ende konnten sich die Kinder freuen: Ihre Favoriten machten bei der Ausschreibung das Rennen. Gewonnen haben die Entwürfe des Büros Kukuk aus Stuttgart und von Sik-Holz Niedergörsdorf und dem Landschaftsarchitekturbüro Ulrich Krüger. Letzte bekamen den Zuschlag für die beiden Spielplätze am Wall.