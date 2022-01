Zur sprudelnden Quelle geht‘s zu Fuß

Wassertourismus an der Lilienhahnquelle in Altenbeken hat sich beruhigt – versetzte Schranke hält Autofahrer fern

Altenbeken

Das Wasser der Lilienhahnquelle am Driburger Grund in Altenbeken ist bei Menschen in ganz Ostwestfalen beliebt. Nachdem die Quelle 2020 aufgrund von Verkehrschaos fast stillgelegt wurde, sprudelt das Wasser mittlerweile wieder.

Von Sonja Möller