Zusagen für den Kita-Platz

Eltern in Schloß Holte-Stukenbrock erhalten ab 16. Februar Nachricht

Das Verfahren der Zu- und Absagen für einen Platz in einer Kita oder in der Kindertagespflege in den Kommunen Borgholzhausen, Halle, Harsewinkel, Herzebrock-Clarholz, Schloß Holte-Stukenbrock, Steinhagen, Versmold und Werther findet im Zeitraum vom 16. Februar bis 9. März durch das Kita-online-Portal Kivan statt.