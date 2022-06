Zusammen das „Wir-Gefühl“ fördern

In diesem Jahr tagten die Delegierten des Handelsverbands Ostwestfalen-Lippe in der Delbrücker Stadthalle. Als Gastredner nahm Fritz-Wilhelm Pahl, Ehrenpräsident der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, daran teil. Er hob die Bedeutung von familiengeführten Unternehmen hervor.

Handelsverband tagt in Delbrücker Stadthalle – Fritz-Wilhelm Pahl nennt Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Firmen

Wie zu Zeiten als Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen zu Bielefeld schloss dessen Ehrenpräsident Fritz-Wilhelm Pahl mit dem Satz: „Es macht Spaß, Unternehmer in Delbrück zu sein.“ Damit hob der 81-Jährige während der Delegiertenversammlung des Handelsverbands Ostwestfalen-Lippe in der Stadthalle die Bedeutung von familiengeführten Unternehmen hervor. Zu den Erfolgsfaktoren für eine prosperierende Wirtschaft zählte Pahl aber auch motivierte Mitarbeiter und den Willen von Politik, Verwaltung und Interessengruppen, an gemeinsamen Zielen zu arbeiten.