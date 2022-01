Zusammen denken statt quer

Jugendparlament Schloß Holte-Stukenbrock will am Sonntag im Bürgerpark Zeichen setzen

Schloß Holte-Stukenbrock

Das Jugendparlament will mit vielen Unterstützern ein Zeichen setzen und ruft alle Bürger auf, sich an einer Aktion am Sonntag, 23. Januar, im Bürgerpark zwischen Rathaus und Gymnasium zu beteiligen. Damit wollen die Initiatoren Gemeinsamkeit für die Gesellschaft demonstrieren. Von 11 bis 18 Uhr lautet das Motto „Nicht quer-, sondern zusammen denken – gemeinsam in SHS“.

Von Monika Schönfeld