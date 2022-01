Zusammenarbeit nach Eklat beendet

Der Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde Paderborn, Alexander Kogan, wird nicht mehr im Vorstand der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) mitwirken. Das erfuhr das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT am Montag von der Geschäftsführenden Vorsitzenden der GJCZ, Monika Schrader-Bewermeier.

Eine Zusammenarbeit sei nach Alexander Kogans Rede in Lippstadt inhaltlich schwierig, aber auch rein praktisch, „weil Herr Kogan als Ungeimpfter an Veranstaltungen, zum Beispiel an Vorstandssitzungen nicht teilnehmen kann“, sagte sie.