Zusammenhalt ist wichtiger denn je

Werther

Auch für die jüngere Generation ist es schwer zu begreifen, dass es wieder zu einem Krieg in Europa gekommen ist. Das Thema wird auch im Unterricht besprochen, Sorgen und Ängste der Schülerinnen und Schüler sind allgegenwärtig. Um in dieser Situation der Hilflosigkeit nicht untätig zu sein, hat die Schülervertretung des Evangelischen Gymnasiums Werther am Freitag gemeinsam mit den Grundschülern ein Herz in den ukrainischen Nationalfarben auf dem Schulhof an der Mühlenstraße geformt – ein Zeichen gegen Hass.

Von Sandra Homann