Zusammenstoß beim Überholen

Weil sie beide vorausfahrende Fahrzeuge überholen wollten, sind zwei junge Menschen am späten Freitagabend in Herford mit ihren Autos zusammengestoßen. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Drei junge Menschen bei Unfall in Herford leicht verletzt

Um 23.55 Uhr waren vier Pkw hintereinander auf der Elverdisser Straße in Herford in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Das letzte Auto, ein Seat Leon, scherte nach links aus, um die vorausfahrenden Pkw zu überholen. Während dieses Vorganges setzte der 18-jährige Fahrer eines vorausfahrenden VW Polos ebenfalls zum Überholen an. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen.

In der Folge kam der Pkw Seat Leon nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Die beiden Insassen dieses Fahrzeugs (18 und 14 Jahre alt) wurden leicht verletzt, ebenso die 18-jährige Beifahrerin in dem VW Polo. Die Polizei schätzt Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro.