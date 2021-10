Zusätzlicher Wohnraum für 300 Menschen

Schneller beim Ablauf von Prozessen. In der Folge kunden- und mieterfreundlicher. Digital besser aufgestellt. Bei der Neuvermietung frei werdender Wohnungen effizienter. Eine bis Jahresende etwa um die Hälfte reduzierte Zahl bei den Wohnungsleerständen im Vergleich zum Vorjahr. Ein voraussichtlicher Gewinn 2021 in Höhe von 500.000 Euro im Vergleich zu einem Fehlbetrag von 311.000 Euro in 2020. Diese erste Bilanz seiner Arbeit hat Dr. Alcay Kamis (41), seit 1. November 2020 Geschäftsführer der Städtischen Heimstätten-Gesellschaft (SGH), gezogen. Zu Beginn seiner Tätigkeit hatte Kamis erklärt, innerhalb eines Jahres 60 Wohnungen sanieren zu wollen. 58 sind es geworden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar