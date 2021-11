Zustimmung zum Haushalt nicht sicher

Bislang haben die Ratsmitglieder der CDU bei den Haushaltsplanberatungen alles mitgetragen. Doch ob sie am Ende in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 15. Dezember, auch dem Gesamthaushalt ihre Zustimmung erteilen, das ist noch nicht sicher.

„Das hängt auch davon ab, wie die Beratungen in den noch ausstehenden Ausschüssen ablaufen. Und insbesondere im Schuletat sehen wir noch erheblichen Diskussionsbedarf“, sagte Fraktionsvorsitzende Dr. Mechthild Frentrup am Freitag bei einem Pressegespräch. Zu dem hatte die CDU in die Gemeindebibliothek eingeladen: „Toll, dass das geklappt hat und wir diesen Raum der Begegnung nutzen dürfen“, so Frentrup. Zum Haushaltsplan 2022 sowie zur gesamten Finanzsituation der Gemeinde hatte die CDU einiges zu sagen.