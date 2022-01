Zustrom aus Halle zur Realschule hält an

Steinhagen

Die wohl wichtigste – oder eigentlich heikelste – Zahl für die Schulentwicklungsplanung in Steinhagen nannte am Donnerstag im Schulausschuss Realschulleiter Frank Kahrau: Für die Anmeldewoche Mitte Februar sind bereits 100 Termine vereinbart – und zwar für 52 Kinder aus Steinhagen, 30 aus Halle, 17 aus Bielefeld und eins aus Werther. Das heißt also: Der Zustrom aus Halle zur Realschule Steinhagen – seit Jahren bereits in der Stärke einer Klasse – ist weiterhin ungebrochen. Das bedeutet für beide Kommunen große Probleme und schwierige Entscheidungen.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold