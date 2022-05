Zutaten und Gerätschaften der Kunst

Paderborns Kreative zeigen sich an zwei Wochenenden bei den „Offenen Ateliers“

Paderborn

Was der Betrachter in Galerien, Ausstellungen und Museen auf sich wirken lässt, sind ja quasi die künstlerischen „Endprodukte“. Wie diese entstehen, welche „Zutaten“ und Gerätschaften dabei zum Einsatz kommen, das konnte man jetzt bei einem Besuch der „Offenen Ateliers“ in Paderborn vor Ort erfahren.

Von Corinna Langkammer