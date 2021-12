Zuwachs in der Impfstelle

Acht Ärzte unterstützen Dr. Günther Lepper in Stukenbrock – Ab Januar werden auch Kinder geimpft

Schloß Holte-Stukenbrock

Die Bereitschaft von Ärzten, Dr. Günther Lepper in der Impfstelle an der Hauptstraße 24 in Stukenbrock zu unterstützen, wächst stetig. Mittlerweile sind es bereits acht Kollegen, die dem Leiter der Impfstelle im Hotel Westhoff zur Seite stehen.

Von Dirk Heidemann