Zwei Autofahrerinnen schwer verletzt

Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 14.50 Uhr auf der B64 schwer verletzt worden. Sehr lange, bis gegen 18.30 Uhr, blieb die Straße gesperrt.

Eine 78-Jährige befuhr mit ihrem Renault Kangoo die Grubebachstraße aus Richtung Westenholz kommend. Sie beabsichtigte, nach links in Fahrtrichtung Rietberg auf die Bundesstraße 64 abzubiegen, übersah dabei jedoch einen vorfahrtsberechtigten Kia Picanto, der sich aus Richtung Rietberg näherte. Der Renault prallte gegen die rechte Vorderseite des Kia und schleuderte zurück in die Einmündung der Grubebachstraße. Hier stieß der Renault gegen den Ford Focus einer 55-Jährigen, die hinter dem Renault hatte abbiegen wollen. Der Kia schleuderte rund 25 Meter weiter in den Straßengraben.